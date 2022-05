Inter | i sacrificabili a bilancio | quanto valgono i giocatori

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 27 maggio 2022) La necessità di far quadrare i conti in casa, all’insegna della sostenibilità più volte ribadita dalla dirigenza nerazzurra, dovrebbe spingere il club in estate a sacrificare deiper potersi garantire plusvalenze rilevanti. Chi potrebbe essere, quindi, il big sacrificabile da cui poter ricavare la maggiore plusvalenza? Calcio e Finanza ha stimato, in base L'articolo