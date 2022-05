Guerra in Ucraina, la Lega: "Salvini volerà a Mosca" (Di venerdì 27 maggio 2022) Tra domenica e lunedì Matteo Salvini dovrebbe partire alla volta di Mosca. Il viaggio a lungo vagheggiato nelle scorse settimane, ora è realtà. Il segretario della Lega vuole incontrare esponenti del governo di Putin. Obiettivo: perseguire la via dei negoziati per la pace in Ucraina, sulla scia di quanto fatto da Draghi, riferiscono da via Bellerio. Fonti della Lega consultate dal Foglio confermano: "Al 90 per cento Matteo partirà" Leggi su ilfoglio (Di venerdì 27 maggio 2022) Tra domenica e lunedì Matteodovrebbe partire alla volta di. Il viaggio a lungo vagheggiato nelle scorse settimane, ora è realtà. Il segretario dellavuole incontrare esponenti del governo di Putin. Obiettivo: perseguire la via dei negoziati per la pace in, sulla scia di quanto fatto da Draghi, riferiscono da via Bellerio. Fonti dellaconsultate dal Foglio confermano: "Al 90 per cento Matteo partirà"

Advertising

GiovaQuez : 'Gli Usa non volevano una guerra, Biden è quello che con modalità discutibili ha portato via i militari dall'Afghan… - _Nico_Piro_ : #26maggio in #Ucraina 3,974 morti e 4,654 feriti. Dati (al 24/5) presumibilmente sottostimati. Il bilancio delle vi… - GiovaQuez : Rovelli: 'Io so che in Ucraina c'è stata una guerra civile, i numeri dei morti prima dell'intervento della Russia e… - AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: '#Draghi ha voluto ribadire il pieno sostegno alla causa ucraina, sottolineando però che più la guerra va avanti più aum… - guscabin : RT @davcarretta: Queste le conclusioni del rapporto: Nella guerra di Putin in Ucraina esiste 'un rischio grave di genocidio, che fa scatta… -