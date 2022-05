Giro d’Italia 2022, Marco Saligari: “Io dico Carapaz, ma mancano i grandi nomi. Italiani da exploit isolati” (Di venerdì 27 maggio 2022) Marco Saligari, ex professionista e direttore sportivo, è stato un passista combattivo, ottimo uomo squadra all’attacco su tutti i percorsi e poi guida competente e punto di riferimento per i giovani alle prime esperienze nel mondo del professionismo. Milanese classe 1965, soprannominato “il commissario” da Baronchelli (vista la sua disponibilità nel consigliare sempre i colleghi, ndr), in carriera vanta 15 vittorie (professionista dal 1987 al 1998) fra le quali tre tappe al Giro d’Italia e la classifica generale al Giro di Svizzera. In queste settimane Saligari è impegnato con la motocronaca Rai per la Corsa Rosa e noi lo abbiamo raggiunto per stilare un bilancio prima della tappa di oggi (la 19esima, da Marano Lagunare al Santuario di Castelmonte) in vista della ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022), ex professionista e direttore sportivo, è stato un passista combattivo, ottimo uomo squadra all’attacco su tutti i percorsi e poi guida competente e punto di riferimento per i giovani alle prime esperienze nel mondo del professionismo. Milanese classe 1965, soprannato “il commissario” da Baronchelli (vista la sua disponibilità nel consigliare sempre i colleghi, ndr), in carriera vanta 15 vittorie (professionista dal 1987 al 1998) fra le quali tre tappe ale la classifica generale aldi Svizzera. In queste settimaneè impegnato con la motocronaca Rai per la Corsa Rosa e noi lo abbiamo raggiunto per stilare un bilancio prima della tappa di oggi (la 19esima, da Marano Lagunare al Santuario di Castelmonte) in vista della ...

