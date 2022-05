Gianluca Vacchi nella bufera, l’ ex colf filippina: “Costretta a ballare sennò spaccava tutto …” (Di venerdì 27 maggio 2022) Gianluca Vacchi lo conosciamo tutti per essere un noto imprenditore, il quale in questi ultimi anni è diventato anche un noto personaggio sui social network. Sembra che abbia acquisito grande popolarità, dopo aver iniziato a condividere sui social e nello specifico su Instagram e Tik Tok, dei video nei quali mette in mostra le sue abilità da ballerino. Ad ogni modo, in questi giorni stanno facendo parecchio discutere le accuse mosse da alcuni suoi dipendenti filippini che lo hanno accusato di sfruttamento e di maltrattamento. Pare che una sua ex colf abbia fatto causa all’imprenditore, trascinandolo in tribunale. Ma per quale motivo? Facciamo maggiore chiarezza. Gianluca Vacchi finisce nei guai, denunciato da una sua ex colfUna ex colf di Gianluca ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 27 maggio 2022)lo conosciamo tutti per essere un noto imprenditore, il quale in questi ultimi anni è diventato anche un noto personaggio sui social network. Sembra che abbia acquisito grande popolarità, dopo aver iniziato a condividere sui social e nello specifico su Instagram e Tik Tok, dei video nei quali mette in mostra le sue abilità da ballerino. Ad ogni modo, in questi giorni stanno facendo parecchio discutere le accuse mosse da alcuni suoi dipendenti filippini che lo hanno accusato di sfruttamento e di maltrattamento. Pare che una sua exabbia fatto causa all’imprenditore, trascinandolo in tribunale. Ma per quale motivo? Facciamo maggiore chiarezza.finisce nei guai, denunciato da una sua exUna exdi...

