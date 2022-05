Gianluca Vacchi, la colf gli fa causa: “Costretta a ballare a tempo per i suoi TikTok” (Di venerdì 27 maggio 2022) Riflettori accesi sulla vita di Gianluca Vacchi. Dopo l’uscita del docu-film che lo vede protagonista su Prime Video, l’influencer milionario è alla cronaca per le accuse di una sua collaboratrice domestica che lo ha denunciato dopo anni di servizio nella sua casa. Vi raccomandiamo... Gianluca Vacchi diventa papà: l'annuncio Gianluca Vacchi (52 anni) e la sua compagna Sharon aspettano un bambino: l'annuncio ufficiale è arrivato nella giornata della Festa della Mamma. La colf, una donna filippina di 44 anni, parla di anni di “sfruttamento” e sostiene di aver accumulato molto “stress” sul posto di lavoro a causa dei comportamenti di ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 27 maggio 2022) Riflettori accesi sulla vita di. Dopo l’uscita del docu-film che lo vede protagonista su Prime Video, l’influencer milionario è alla cronaca per le accuse di una sua collaboratrice domestica che lo ha denunciato dopo anni di servizio nella sua casa. Vi raccomandiamo...diventa papà: l'annuncio(52 anni) e la sua compagna Sharon aspettano un bambino: l'annuncio ufficiale è arrivato nella giornata della Festa della Mamma. La, una donna filippina di 44 anni, parla di anni di “sfruttamento” e sostiene di aver accumulato molto “stress” sul posto di lavoro adei comportamenti di ...

