F1 TV8, orari GP Montecarlo: programma in chiaro qualifiche e gara 28-29 maggio (Di venerdì 27 maggio 2022) Un altro weekend di passione per il circus della Formula 1. Dopo l’appuntamento della scorsa settimana al Montmelò di Barcellona, la massima categoria automobilistica a ruote scoperte torna a far emozionare il pubblico con l’appuntamento più glamour della stagione, quello di Montecarlo. Un weekend importante per la Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che vuole rialzarsi dopo la batosta subita cinque giorni fa in terra spagnola. Più che per il risultato, la doppietta Red Bull, per il modo in cui è arrivata: il monegasco stava dominando l’ultimo appuntamento per poi doversi arrendere avanti ad un problema della power unit, mentre il suo compagno di squadra ha proseguito con il suo momento complicato, chiudendo solo quarto. In vista dell’appuntamento sul circuito cittadino del Principato, sarà garantita anche la trasmissione in ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Un altro weekend di passione per il circus della Formula 1. Dopo l’appuntamento della scorsa settimana al Montmelò di Barcellona, la massima categoria automobilistica a ruote scoperte torna a far emozionare il pubblico con l’appuntamento più glamour della stagione, quello di. Un weekend importante per la Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che vuole rialzarsi dopo la batosta subita cinque giorni fa in terra spagnola. Più che per il risultato, la doppietta Red Bull, per il modo in cui è arrivata: il monegasco stava dominando l’ultimo appuntamento per poi doversi arrendere avanti ad un problema della power unit, mentre il suo compagno di squadra ha proseguito con il suo momento complicato, chiudendo solo quarto. In vista dell’appuntamento sul circuito cittadino del Principato, saràntita anche la trasmissione in ...

Advertising

qnazionale : Motogp Mugello 2022: orari tv (Sky e Tv8) - qnazionale : Formula 1 Gp Monaco 2022: orari tv (Sky e TV8) - infoitsport : F1, orari TV8 GP Montecarlo; programma in chiaro qualifiche e gara 28-29 maggio - infoitsport : MotoGP, GP Italia, Mugello: gli orari in tv su Sky, TV8 e NOW - OA_Sport : Il Gp di Montecarlo sarà in chiaro su Tv8: gli appuntamenti in tv -