F1 | Carlos Sainz | “Una giornata incoraggiante | dobbiamo lavorare sui dettagli”

(Di venerdì 27 maggio 2022) Un venerdì positivo per la Ferrari a Montecarlo, settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino più famoso del mondo le due Rosse hanno terminato in vetta con Charles Leclerc davanti al compagno di squadradi appena 44 millesimi. Immediatamente dietro alle due F1-75 ci sono le Red Bull: il messicano Sergio Perez a 0.379 e l’olandese Max Verstappen a 0.447. La monoposto di Maranello si è dimostrata super performante e con tutte le mescole portate da Pirelli: basti pensare checon le dure abbia ottenuto un tempo di 1:16.2 molto vicino a quello di Leclerc con le soft nella simulazione del passo gara. Segno che la vettura è ben bilanciata e si trova su questo tracciato, come un po’ si prevedeva. E’ quindi con soddisfazione che, come riportato dal sito ufficiale della Ferrari, ha ...

Il suo miglior tempo (1'12''656) è stato avvicinato soltanto dal compagno di squadra(1'12''700). Le Red Bull sono la seconda forza in pista, ma con distacchi molto ampi. Il terzo tempo ...La Rossa deve ritrovare anche unche in questo momento non sembra in sintonia con la macchina, come dichiarato dallo stesso pilota spagnolo. Sulla carta il circuito si adatta più alle ...Una buona risposta alle critiche già nelle prime libere di Monaco: serviva questo a Carlos Sainz per iniziare a ribaltare un trend negativo che lo ha accompagnato in questo inizio di stagione, culmina ...Alla fine della fiera, come si può analizzare dai singoli settori, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto i migliori riscontri nei singoli settori: il monegasco nel primo e nel terzo; lo ...