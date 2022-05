Ellen DeGeneres dice addio ai suoi telespettatori (Di venerdì 27 maggio 2022) La conduttrice Ellen DeGeneres è in lacrime mentre saluta i suoi telespettatori, che l’hanno seguita fedelmente per ben diciannove anni e commossa dice “è stato un bel viaggio“. Ellen DeGeneres, il monologo finale Prima di dire addio al The Ellen DeGeneres Show, la presentatrice ci ha tenuto a fare un monologo di commiato in cui ha ribadito l’importanza sociale : “agli inizi non si poteva nemmeno dire la parola gay in televisione” e liberatoria che ha avuto il suo programma. Per me è stata la più grande esperienza che abbia mai avuto, oltre la mia più sfrenata immaginazione. Ellen DeGeneres Poi continua parlando della compagnia, Portia de Rossi: Non potevo dire ‘noi’ ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) La conduttriceè in lacrime mentre saluta i, che l’hanno seguita fedelmente per ben diciannove anni e commossa“è stato un bel viaggio“., il monologo finale Prima di direal TheShow, la presentatrice ci ha tenuto a fare un monologo di commiato in cui ha ribadito l’importanza sociale : “agli inizi non si poteva nemmeno dire la parola gay in televisione” e liberatoria che ha avuto il suo programma. Per me è stata la più grande esperienza che abbia mai avuto, oltre la mia più sfrenata immaginazione.Poi continua parlando della compagnia, Portia de Rossi: Non potevo dire ‘noi’ ...

