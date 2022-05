“É sempre mezzogiorno”: polpette di melanzane e basilico di Roberta Lamberti (Di venerdì 27 maggio 2022) Ecco la vulcanica Roberta Lamberti, la ‘polpettaia vulcanica’ più creativa dell’etere. La cuoca campana, oggi, prepara le polpette di melanznae e basilico. Ingredienti 1 kg di melanzane, 100 g di basilico, 300 g di mollica di pane, 1 uovo, 150 g di formaggio grattugiato per la salsa: 500 g di pomodorini datterini, mezza cipolla rossa, 1 cucchiaio di zucchero a velo, mezzo spicchio di aglio, zeste di limone, 80 ml di olio evo, sale Procedimento Tagliamo una parte di melanzane a fette, le mettiamo su una placca foderata con carta forno, saliamo e inforniamo a 200° per 20 minuti. L’altra parte di melanzane la tagliamo a dadini e li friggiamo in olio bollente e profondo. In una ciotola mettiamo del pane in cassetta sbriciolato, uniamo le ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 27 maggio 2022) Ecco la vulcanica, la ‘polpettaia vulcanica’ più creativa dell’etere. La cuoca campana, oggi, prepara ledi melanznae e. Ingredienti 1 kg di, 100 g di, 300 g di mollica di pane, 1 uovo, 150 g di formaggio grattugiato per la salsa: 500 g di pomodorini datterini, mezza cipolla rossa, 1 cucchiaio di zucchero a velo, mezzo spicchio di aglio, zeste di limone, 80 ml di olio evo, sale Procedimento Tagliamo una parte dia fette, le mettiamo su una placca foderata con carta forno, saliamo e inforniamo a 200° per 20 minuti. L’altra parte dila tagliamo a dadini e li friggiamo in olio bollente e profondo. In una ciotola mettiamo del pane in cassetta sbriciolato, uniamo le ...

Advertising

MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Gnocchi di seppia piselli e menta - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Focaccia libro di Fulvio Marino - SIsolomestessa : Comunque basta tenere accesa la Tv su è sempre mezzogiorno di Antonella Clerici per sentire tutta la discografia di sangiovanni ???? - infoitcultura : E' sempre mezzogiorno, Antonella Clerici in lacrime: 'Un infarto fulminante' - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Ananas per tutti -