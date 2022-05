“Draghi la parola ‘mafia’ non l’ha mai neanche pronunciata”: la bordata di Gratteri (Video) (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag – Doveva essere il «governo dei migliori», ma fino ad ora ha raccolto solo schiaffoni e pernacchie. Dal piano per la pace, sonoramente bocciato da Lavrov, alla politica interna, l’esecutivo non ne ha azzeccata mezza. A quanto pare, Draghi piace solo a Soros. E non è neanche facile far notare a «SuperMario» che non è l’unto dal Signore. Altrimenti, si sa, poi lui «si stufa». Adesso, però, ecco l’ultima bordata, che fa ancora più male. A criticare pesantemente Draghi ci ha pensato nientemeno che Nicola Gratteri, il celebre magistrato antimafia. «Governo non pervenuto» Intervistato da Corrado Formigli nella puntata di ieri di Piazzapulita, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, eroe della lotta alla ’ndrangheta, ha lamentato non solo l’inconsistenza del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag – Doveva essere il «governo dei migliori», ma fino ad ora ha raccolto solo schiaffoni e pernacchie. Dal piano per la pace, sonoramente bocciato da Lavrov, alla politica interna, l’esecutivo non ne ha azzeccata mezza. A quanto pare,piace solo a Soros. E non èfacile far notare a «SuperMario» che non è l’unto dal Signore. Altrimenti, si sa, poi lui «si stufa». Adesso, però, ecco l’ultima, che fa ancora più male. A criticare pesantementeci ha pensato nientemeno che Nicola, il celebre magistrato antimafia. «Governo non pervenuto» Intervistato da Corrado Formigli nella puntata di ieri di Piazzapulita, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, eroe della lotta alla ’ndrangheta, ha lamentato non solo l’inconsistenza del ...

