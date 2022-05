Draghi chiama Putin: "Nessuno spiraglio di pace". Kiev: "La Russia sta compiendo un genocidio nel Donbass" (Di venerdì 27 maggio 2022) Draghi chiama Putin e chiede che la Russia sblocchi il grano ucraino. 'La crisi alimentare avrà proporzioni gigantesche e conseguenze umanitarie terribili nei Paesi africani', afferma il premier. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022)e chiede che lasblocchi il grano ucraino. 'La crisi alimentare avrà proporzioni gigantesche e conseguenze umanitarie terribili nei Paesi africani', afferma il premier. L'...

MChianura : #Draghi chiama #Putin. Putin risponde: - confermo fornitura gas all'Italia; - il grano è bloccato nei porti ucraìn… - ItaloCarmignani : 'Draghi chiama Putin e ottiene una promessa; l'America consiglia una nuova strategia a Zelenki: 27 maggio di Italo… - GUERRIERA110 : Draghi chiama Putin: «Sblocca i porti». Il premier: «Non ho visto spiragli per la pace» - NicolaTenerelli : #Draghi chiama #Putin per sbloccare il grano africano: il 'niet' è scontato ma serve per rendere chiare le posizion… - 2Dedalo : Draghi media per il grano: «Ho chiamato Putin adesso sentirò Zelensky» -