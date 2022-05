Don Matteo 13, ascolti tv: ieri ultima puntata da record (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – ascolti tv alle stelle per Don Matteo 13, con chiusura record per la stagione andata in onda ieri. L’ultima puntata della fiction di Rai1 ha infatti totalizzato 6.186.000 telespettatori e il 34,3% di share vincendo gli ascolti della prima serata di ieri. Su Canale 5 ‘Poveri ma ricchissimi’ si è accontentato del 9,6% con 1.653.000 telespettatori. Terzo gradino del podio per Retequattro che con ‘Dritto e Rovescio’ ha portato a casa 939.000 telespettatori e il 6,7% di share. A seguire gli altri programmi del prime time: su Italia 1 ‘Transformers: L’ultimo cavaliere’ (826.000 telespettatori, share 5,2%); su La7 ‘Piazzapulita’ (803.000 telespettatori, share 6%); su Rai3 ‘Quando c’era Berlinguer’ (561.000 telespettatori, share 3%); su Rai2 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) –tv alle stelle per Don13, con chiusuraper la stagione andata in onda. L’della fiction di Rai1 ha infatti totalizzato 6.186.000 telespettatori e il 34,3% di share vincendo glidella prima serata di. Su Canale 5 ‘Poveri ma ricchissimi’ si è accontentato del 9,6% con 1.653.000 telespettatori. Terzo gradino del podio per Retequattro che con ‘Dritto e Rovescio’ ha portato a casa 939.000 telespettatori e il 6,7% di share. A seguire gli altri programmi del prime time: su Italia 1 ‘Transformers: L’ultimo cavaliere’ (826.000 telespettatori, share 5,2%); su La7 ‘Piazzapulita’ (803.000 telespettatori, share 6%); su Rai3 ‘Quando c’era Berlinguer’ (561.000 telespettatori, share 3%); su Rai2 ...

