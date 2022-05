Comune di Benevento | seconda candidatura ok per la digitalizzazione dei Comuni

(Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clemente Mastella e la consigliera delegata all’Agenda Digitale, Marika Mignone, rendono noto che è stata accettata anche laai bandi PNRR per ladei. La proposta progettuale, elaborata dall’U.O. Transizione al Digitale dell’Ente, è stata candidata per la Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” –a valere su fondi PNRR per l’importo di € 328.160,00. Il bando che, com’è noto, finanzia la realizzazione degli interventi di miglioramento dei siti web delle PA e di servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali. Il progetto prevede interventi di miglioramento dei siti web ...

Advertising

ottopagine : Comune: Mastella indica le componenti della consulta delle donne #Benevento - ilvaglio1 : Servizio civile al Comune, insediati i 23 giovani #serviziocivile #comunebenevento #carmencoppola #benevento - ilvaglio1 : “Non è stata finanziata la ricostruzione della Silvio Pellico del rione Libertà. Ennesimo flop del Comune di Beneve… - TV7Benevento : Comune Benevento. Insediati i 23 giovani del Servizio Civile Universale - - TV7Benevento : Milano: città 'a 15 minuti', Comune apre terzo crowdfunding civico - -

TV Sette Benevento

L'evento, ideato dal l'Associazione Amici dei Musei e dei Beni Culturali del Sannio, è promosso dall' Assessorato alla Cultura e dall'Assessorato al Turismo deldi. Il programma ...Tanti applausi per il Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di. L'Istituto di Alta Formazione Musicale sannita, infatti, invitato dai Frati Minori Cappuccini,e Pro loco di Pietrelcina, ha partecipato ai festeggiamenti in occasione del 135° ... Comune Benevento. Insediati i 23 giovani del Servizio Civile Universale Non c’è solo il calciomercato e il futuro di Fabio Caserta a tenere banco in casa giallorossa. In vista della prossima stagione, infatti, la società è chiamata ad alcuni adempimenti burocratici ...Gabriele Corona, per il movimento “Altra Benevento è possibile” comunica: A novembre del 2018 Altrabenevento segnalò la presenza di tetracloroetilene nei pozzi di Pezzapiana utilizzati per fornire acq ...