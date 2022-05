Christopher Lee | il villain perfetto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 maggio 2022)Lee nacque il 27 maggio 1922 a Belgravia, in Inghilterra, dall’ufficiale dell’esercito britannico Geoffrey Trollope Lee e da sua moglie la Contessa Estelle Marie. I suoi genitori si separarono quando era molto giovane e sua madre portò lui e sua sorella in Svizzera. Frequentò l’Accademia di Miss Fisher, periodo in cui interpretò il suo primo ruolo da malvagio: “Rumpelstiltskin”. Dopo non molto tempo la sua famiglia tornò a Londra ed egli fu ammesso alla scuola preparatoria per Oxford, la Summer Field’s School. Un percorso di studi brillante che lo portò a ricevere una borsa di studio per frequentare il Wellington College, periodo in cui il suo bagaglio culturale si arricchì di studi classici.Lee è il Conte DraculaLee è un attore noto per i suoi ruoli malvagi e sinistri in film come “La ...