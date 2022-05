Broadcom compra VMware, nasce il gigante del cloud (Di venerdì 27 maggio 2022) Un concorrente ma anche alleato di aziende come Microsoft e Google, già clienti di entrambe le società A quanto pare, il 2022 è l'anno delle grandi acquisizioni nel mercato della tecnologia. Dopo i 64 miliardi di euro spesi da Microsoft per rilevare Activision Blizzard, ora è il turno del colosso nella fornitura di semiconduttori e chip, Broadcom, che si mangia VMware, nome storico nell'offerta di servizi di … Leggi su it.mashable (Di venerdì 27 maggio 2022) Un concorrente ma anche alleato di aziende come Microsoft e Google, già clienti di entrambe le società A quanto pare, il 2022 è l'anno delle grandi acquisizioni nel mercato della tecnologia. Dopo i 64 miliardi di euro spesi da Microsoft per rilevare Activision Blizzard, ora è il turno del colosso nella fornitura di semiconduttori e chip,, che si mangia, nome storico nell'offerta di servizi di …

Pubblicità

baddo71 : Broadcom compra VMware per 61 miliardi di dollari | by ?@Digital_Day? - EnricoPascucci : Broadcom compra VMware: il prezzo è clamoroso - DigitalkPR : Broadcom compra VMware, nasce il gigante del cloud Un concorrente ma anche alleato di aziende come Microsoft e Goog… - karloesposito : Broadcom compra VMware per 61 miliardi di dollari - Zeus News - 0x800a : Broadcom compra VMware per 61 miliardi di dollari -