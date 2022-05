Borsa: Tokyo, apertura in forte aumento (+1,29%) (Di venerdì 27 maggio 2022) La Borsa di Tokyo tenta un recupero in apertura nell'ultima seduta della settimana, seguendo l'avanzata degli indici azionari statunitensi e la trimestrale positiva del colosso cinese Alibaba, che ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Laditenta un recupero innell'ultima seduta della settimana, seguendo l'avanzata degli indici azionari statunitensi e la trimestrale positiva del colosso cinese Alibaba, che ha ...

