Aree interne condannate alla marginalità, la Cgil dura con il Governo (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Corriamo il rischio che le Aree interne non siano solo più uno slogan ma una triste realtà” . Questo l’amaro commento di Nicola Ricci, segretario regionale della Cgil Campania, durante all’iniziativa promossa dalla Cgil di Benevento. Il sindacato, retto da Luciano Valle, aveva esortato tutti nei giorni scorsi a fare presto sulle infrastrutture, elemento prioritario per tentare di uscire dalla crisi. Il sindacato ha quindi voluto aprirsi alla cittadinanza, uscendo dalle sedi per stare in piazza. Un gesto per sottolineare la propria vicinanza ai cittadini e per denunciare le drammaticità. Con il sindacato si sono raccolti anche i deputati sanniti Pasquale Maglione, del Movimento 5 Stelle, e Umberto Del Basso De ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Corriamo il rischio che lenon siano solo più uno slogan ma una triste realtà” . Questo l’amaro commento di Nicola Ricci, segretario regionale dellaCampania,nte all’iniziativa promossa ddi Benevento. Il sindacato, retto da Luciano Valle, aveva esortato tutti nei giorni scorsi a fare presto sulle infrastrutture, elemento prioritario per tentare di uscire dcrisi. Il sindacato ha quindi voluto aprirsicittadinanza, uscendo dalle sedi per stare in piazza. Un gesto per sottolineare la propria vicinanza ai cittadini e per denunciare le drammaticità. Con il sindacato si sono raccolti anche i deputati sanniti Pasquale Maglione, del Movimento 5 Stelle, e Umberto Del Basso De ...

