Anna e Marco finalmente insieme | lieto fine nell’ultima puntata di Don Matteo 13

(Di venerdì 27 maggio 2022) E allal’amore, quello vero, quello che ti fa battere il cuore, che ti toglie l’appetito, che ti toglie il sonno, che ti fa tremare le mani, che ti riempie l’anima, ha trionfato. E’ l’amore trache si sono persi, si sono allontanati, hanno provato a prendere nuove strade ma non si sono mai davvero lasciati in cuor loro.si amano da sempre e, lo hanno capito, perchè non possono giocare da soli, perchè sono una coppia perfetta. Nell‘ultimadi Don13,ha capito che potrà continuare a essere una donna indipendente, una donna forte e risolta ma che può farlo anche dando spazio nel suo cuore alla persona che ama. E, che ha saputo ...

Advertising

salsa_di_sonia : RT @koala_moonlight: ma anziché trasmettere le repliche della dodicesima stagione che tutti vogliamo dimenticare perché non mandate in onda… - GalanteStef98 : AAAAA SIII ABBIAMO DUE ENDGAME A CASA ADESSO ANNA E MARCO E I JAPRIL!!!!!!! - victimofmyfeels : Ma stanotte è stata la notte dei miracoli la tv nazionale ha avuto l’endgame Marco e Anna e quella internazione il… - MaddalenaMT : @DonMatteoRai Finalmente Anna e Marco sono tornati insieme ???????? e si è sistemato tutto tra il maresciallo Cecchini… - Gloria89248063 : @victimofmyfeels Anna e Marco ?? -

Cosa succederà nell'ultima puntata di Don Matteo 13/ Torna Terence Hill Il bacio trae... Natalina trascorrerà due settimane a New York, oltre alla tv ha in mente di aprire una ...ed, così, si incontrano e trascorrono la notte insieme, ma quando il pm viene a sapere delle intenzioni della giovane di partire per la Siria, la lascia. È definitivamente finita tra loro ...Giovedì 26 maggio va in onda l’ultima puntata di Don Matteo 13. Le anticipazioni sulla finale di Don Matteo 13. Anna e Marco avevano iniziato una love story al termine dell’11esima stagione della seri ...L’ultima puntata di Don Matteo 13, poi, riserva ostacoli un po’ per tutti i protagonisti Inoltre, Don Massimo non nutre della fiducia dei parrocchiani e nemmeno di quella dei Carabinieri, i quali sono ...