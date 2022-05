Andy Fletcher dei Depeche Mode prima del successo | i No Romance In China | i Composition Of Sound e il punk

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 27 maggio 2022) C’è undeidell’dei. Verso la fine degli anni ’70 il Regno Unito subiva il fascino del, e chiunque avesse un minimo di sensibilità creativa finiva per esserne travolto. Tra questi lui,, passava le giornate con la musica di Siouxsie And The Banshees, dei Cure. C’erano anche i Kraftwerk, e probabilmente furono proprio i 4 ingegneri tedeschi a instillare in lui la passione per l’elettronica. “Quando avevo 16 anni è arrivato il”, raccontava nel 2011 afan, “Era l’età perfetta per viverlo, è stato un periodo davvero, davvero emozionante per la musica”. Arrivarono i No...