VIDEO Camila Giorgi-Putintseva 2-0, Roland Garros 2022: highlights e sintesi (Di giovedì 26 maggio 2022) Una grande Camila Giorgi (n.30 del ranking) nel secondo turno del Roland Garros 2022. L’azzurra si è imposta in due set contro la kazaka Yulia Putintseva (n.37 del ranking) con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 33 minuti di gioco. Una prestazione solida quella della marchigiana che ha saputo far fronte ai pochi passaggi a vuoto per portarsi a casa con relativa tranquillità la partita e continuare la sua avventura a Parigi. Alcuni “effetti speciali” in campo nel repertorio messo in mostra da Camila che hanno destato una grande impressione, come una giocata di controbalzo alla Agassi da far stropicciare gli occhi. Se il livello del suo tennis fosse sempre questo, davvero si potrebbe apprezzare lo show. Roland Garros ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Una grande(n.30 del ranking) nel secondo turno del. L’azzurra si è imposta in due set contro la kazaka Yulia(n.37 del ranking) con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 33 minuti di gioco. Una prestazione solida quella della marchigiana che ha saputo far fronte ai pochi passaggi a vuoto per portarsi a casa con relativa tranquillità la partita e continuare la sua avventura a Parigi. Alcuni “effetti speciali” in campo nel repertorio messo in mostra dache hanno destato una grande impressione, come una giocata di controbalzo alla Agassi da far stropicciare gli occhi. Se il livello del suo tennis fosse sempre questo, davvero si potrebbe apprezzare lo show....

Advertising

modazza85 : RT @Eurosport_IT: 'CHE ROBA! QUI SEMBRAVA AGASSI!' ?? Punto di rovescio pazzesco per Camila Giorgi! ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #RolandGar… - Eurosport_IT : 'CHE ROBA! QUI SEMBRAVA AGASSI!' ?? Punto di rovescio pazzesco per Camila Giorgi! ?? #EurosportTENNIS | #ATP |… - lauren__canary : RT @HansensLaugh: Questo è uno dei motivi per cui Camila ha lasciato le Fifth Harmony: - DianaLeeLxix : RT @DianaLeeLxix: Così... Camila Cabello - Bam Bam (Official Music Video) ft. Ed Sheeran - HansensLaugh : Questo è uno dei motivi per cui Camila ha lasciato le Fifth Harmony: -