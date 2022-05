Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian in crisi? ''Tutto cambia, rimetto in ordine le idee'' (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo sfogo di Andrea Nicole, ex tronista di Uomini e Donne, allarma i fan che sostengono ci sia crisi con Ciprian. Leggi su comingsoon (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo sfogo di, ex tronista di, allarma i fan che sostengono ci siacon

Advertising

guerini_lorenzo : Grazie alle donne e agli uomini del personale civile della #Difesa per la quotidiana testimonianza di impegno e cap… - matteosalvinimi : Milano, infastidisce i clienti di un bar e poi dà in escandescenze per strada minacciando di ferirsi. Fermato con l… - SimoPillon : Se si decide di superare il paradigma naturale del #matrimonio tra in uomo e una donna, allora tutto è possibile. D… - risufumi : e questa cosa che gli uomini gay possono vedere solo cose gay e le donne lesbiche solo cose lesbiche e le persone e… - SOFIASVERSION_ : @DioBenedicaMe pensa che in un gruppo mi hanno accusato di non essere femminista perché ho detto che gli uomini acc… -