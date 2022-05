Una Vita Anticipazioni 27 maggio 2022: Anabel sceglie Aurelio e chiude i ponti con suo padre Marcos! (Di giovedì 26 maggio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 27 maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che dopo aver ripudiato suo padre sotto lo sguardo compiaciuto di Aurelio, Anabel si allontanerà definitivamente da lui. Leggi su comingsoon (Di giovedì 26 maggio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 27su Canale 5. Le trame rivelano che dopo aver ripudiato suosotto lo sguardo compiaciuto disi allontanerà definitivamente da lui.

Advertising

Pontifex_it : Gli #anziani ricchi di saggezza e di umorismo fanno tanto bene ai giovani. Li salvano da una conoscenza del mondo t… - robersperanza : “Il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi può essere conosciuto, interpretato, trasformato, e mess… - borghi_claudio : @Lekr_AC Ma sì. Monti senza fare una piega rimandava in India i Marò e intanto distruggeva il mercato immobiliare c… - ColinMartiniano : RT @velocevolo: Spesso la vita ti dimostra che una storia non è bella perché finisce bene, ma proprio perché finisce Diego De Silva 'Divor… - Sogno_Danzante : Perché la società, cioè loro e i loro amichetti, hanno stabilito che devi averli per forza altrimenti che vivi a fa… -