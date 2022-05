Ultime Notizie – Covid oggi in Abruzzo | 599 contagi e 1 morto | bollettino 26 maggio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 26 maggio 2022) Sono 599 i nuovida coronavirus registrati, 262022, in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 403606. Lo comunica ildell’Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 92enne della provincia di Teramo) e sale a 3312. Nelle24 ore sono stati eseguiti 2117 tamponi molecolari e 4422 test antigenici. Sono 236 i pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 23940 (-1051 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e ...