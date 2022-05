Ultime Notizie – Covid, Giappone riapre porte a turisti stranieri dal 10 giugno (Di giovedì 26 maggio 2022) Dal 10 giugno il Giappone riapre le sue porte ai turisti stranieri, banditi dal Paese da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus. A dare l’annuncio è stato il primo ministro Giapponese Fumio Kishida spiegando che il Paese sta allentando le misure introdotte per contenere la diffusione del Covid-19. La decisione del governo di Tokyo ha come obiettivo quello di dare un nuovo slancio al turismo. Nel 2018 il Giappone ha accolto più di 30 milioni di turisti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) Dal 10ille sueai, banditi dal Paese da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus. A dare l’annuncio è stato il primo ministrose Fumio Kishida spiegando che il Paese sta allentando le misure introdotte per contenere la diffusione del-19. La decisione del governo di Tokyo ha come obiettivo quello di dare un nuovo slancio al turismo. Nel 2018 ilha accolto più di 30 milioni di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

