Ultime Notizie – Agricoltura | Ismea | “Scudo polizze’ sul 20% produzione lorda vendibile nel 2021”

"Scudo polizze" sul 20% della produzione lorda vendibile (Plv) nel 2021. E' quanto segnala l'Ismea nel 'Rapporto sulla gestione del rischio in Agricoltura' dove si evidenzia tra l'altro che al termine della programmazione 2014-2022 si registrano, tuttavia, "ancora degli importanti margini di miglioramento soprattutto in termini di estensione delle coperture contro i rischi catastrofali sui quali il sistema sembra, al contrario mostrare un graduale disimpegno che potrebbe mettere a repentaglio nel medio-lungo termine la resilienza delle aziende agricole a fronte di eventi estremi sempre più intensi". In relazione ai costi assicurativi, i premi, in termini assoluti, hanno raggiunto l'anno scorso un picco di 610,8 milioni di euro, corrispondenti a una tariffa media ...

