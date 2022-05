Ucraina, Sanna Marin in visita a Kiev. Zelensky: 'Grazie per il vostro sostegno' (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha incontrato a Kiev la premier finlandese Sanna Marin. Zelensky ha ringraziato il governo e il popolo finlandese "per il loro sostegno" e, in particolare, ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr, ha incontrato ala premier finlandeseha ringraziato il governo e il popolo finlandese "per il loro" e, in particolare, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il primo ministro finlandese Sanna Marin ha visitato Irpin. Lo ha riferito il Consiglio comunale, ricorda… - myrtamerlino : ??Sanna #Marin è arrivata ad #Irpin. I suoi occhi e il suo volto dicono tutto. #Ucraina - infoitesteri : L’orrore degli eccidi in Ucraina negli occhi commossi della premier finlandese Sanna Marin - Corneli34604450 : RT @Potemkin959: Si svela la presa per i fondelli di Nato e UE a Zelensky Il premier finlandese Sanna Marin dice che sostiene la candidatu… - EenParadigma : RT @Potemkin959: Si svela la presa per i fondelli di Nato e UE a Zelensky Il premier finlandese Sanna Marin dice che sostiene la candidatu… -