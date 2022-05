Advertising

ilriformista : Mattarella firma la revoca delle onorificenze per il premier Mishustin, il ministro Manturov e il presidente della… - zazoomblog : Ucraina Mattarella: “Premere su Russia perché cessi ostilità” - #Ucraina #Mattarella: #“Premere - MaurizioGabell1 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Mattarella: 'La Russia deve sentire la pressione dell'Europa' #algerino #russia #presidente #europa #mattare… - PulcinoRossoner : RT @Phastidio: Ha fatto tutto Giggino: dalla proposta di nomina nel 2020 a quella di revoca odierna. Del resto, chi avrebbe mai potuto imma… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #ucraina, Mattarella revoca la nomina a Cavaliere del premier russo Mishustin per «indegnità» -

TGCOM

Lo stabilisce il decreto del 9 maggio del Presidente della Repubblica Sergio(su ... Si tratta delle prime onorificenze revocate a cittadini russi dall'inizio della guerra in. Un ......commento Putin il lupo e i porcellini di Furio Colombo 13.14: "Russia deve sentire forte pressione dell'Europa" "Abbiamo parlato della triste vicenda della guerra della Russia all'. ... Ucraina, Mattarella: "La Russia deve sentire la pressione dell'Europa" Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in una dichiarazione dopo il colloquio con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. Ore 12.50- Il servizio di intelligence ucraino (Sbu) ha pubblicato ...(Adnkronos) – L’Italia ritiene che occorra “premere sulla Federazione Russa perché venga indotta a interrompere le ostilità e si giunga ad una tregua” nella guerra in Ucraina. Lo ha affermato il ...