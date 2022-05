Ucraina: Draghi cita Tarantelli, 'utopia deboli è paura forti' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Oggi, mentre le ragioni della forza tentano nuovamente di prevalere nel cuore dell'Europa, voglio ricordare l'insegnamento di un economista che ha dato molto all'Italia, alla sua civiltà del lavoro. 'L'utopia dei deboli – diceva Ezio Tarantelli – è la paura dei forti'. Lo dimostra la storia del movimento dei lavoratori nel nostro Paese. È così che si costruisce la forza di una democrazia libera. Per questo, abbiamo scelto senza esitazioni di metterci al fianco di un popolo aggredito". Così il premier Mario Draghi, nel suo intervento al XIX Congresso confederale della Cisl alla Fiera di Roma. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Oggi, mentre le ragioni della forza tentano nuovamente di prevalere nel cuore dell'Europa, voglio ricordare l'insegnamento di un economista che ha dato molto all'Italia, alla sua civiltà del lavoro. 'L'dei– diceva Ezio– è ladei'. Lo dimostra la storia del movimento dei lavoratori nel nostro Paese. È così che si costruisce la forza di una democrazia libera. Per questo, abbiamo scelto senza esitazioni di metterci al fianco di un popolo aggredito". Così il premier Mario, nel suo intervento al XIX Congresso confederale della Cisl alla Fiera di Roma.

Advertising

petergomezblog : Ucraina, Conte: “Sorpreso dal no della Lega all’intervento di Draghi in Senato, ci sono pacifisti della domenica”… - fattoquotidiano : Giuseppe Conte parla del reddito di cittadinanza e della guerra in Ucraina e si rivolge così al premier Mario Dragh… - RaiNews : Ecco come la televisione di Stato ha raccontato al popolo russo la resa del battaglione Azov dall'acciaieria Azovst… - itinagli : La ricostruzione in Ucraina deve essere un progetto europeo, portato avanti da tutti i Paesi della UE, con l’Italia… - TV7Benevento : Ucraina: Draghi cita Tarantelli, 'utopia deboli è paura forti' - -