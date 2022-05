Tringali | “Verde pubblico e rifiuti | Salerno è stata investita da una tempesta perfetta”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 26 maggio 2022) di Monica De Santis Al Comune disi è parlato di decoro urbano, movida, recupero del centro storico e. Alla presenza delle società partecipate, la Polizia Municipale, i rappresentanti delle categorie commerciali e i comitati di quartiere, in particolare quelli del Centro Storico, l’assessore alla trasparenza, polizia municipale, sicurezza e protezione civile,, ha voluto fare un punto su una serie di problematiche venute fuori da una serie di incontri che lo stesso ha tenuto con rappresentanze di esercizi commerciali e comitati di quartiere. Problematiche per la verità già note, e per le quali da anni si chiede all’amministrazione comunale di trovare una soluzione, anche se fino ad oggi poco o nulla si è fatto, almeno per quanto concerne la pulizia del Centro Storico, i parcheggi abusivi e le problematiche ...