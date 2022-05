Traffico Roma del 26-05-2022 ore 10:00 (Di giovedì 26 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra la Prenestina e l’abbia Mettimi disagi in esterna tra la Prenestina e la Tiburtina tra Castel Giubileo e la Trionfale E tra l’Aurelia è la Roma Fiumicino code sul tratto Urbano della A24 CIA viale Togliatti e la tangenziale in direzione centro intenso il Traffico sulla tangenziale nelle due direzioni incolonnamenti verso lo stadio Olimpico via Tiburtina e via dei Campi Sportivi via diretto a San Giovanni trova invece code tra via Tiburtina e viale Castrense in zona Torre Angela incidente col allenamenti in via Borgianni all’incrocio con via Pitoni un incidente rallenta il Traffico in via di Trigoria all’altezza di Piazzale Dino Viola procedendo verso via Pontina disagi sempre per un incidente in via delle Vigne in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra la Prenestina e l’abbia Mettimi disagi in esterna tra la Prenestina e la Tiburtina tra Castel Giubileo e la Trionfale E tra l’Aurelia è laFiumicino code sul tratto Urbano della A24 CIA viale Togliatti e la tangenziale in direzione centro intenso ilsulla tangenziale nelle due direzioni incolonnamenti verso lo stadio Olimpico via Tiburtina e via dei Campi Sportivi via diretto a San Giovanni trova invece code tra via Tiburtina e viale Castrense in zona Torre Angela incidente col allenamenti in via Borgianni all’incrocio con via Pitoni un incidente rallenta ilin via di Trigoria all’altezza di Piazzale Dino Viola procedendo verso via Pontina disagi sempre per un incidente in via delle Vigne in ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - ProjetEuropeen : RT @_Nico_Piro_: Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, cantiere… - EnriqueJulian23 : RT @localteamtv: Conference League alla Roma, traffico in tilt sul Lungotevere all'altezza di Via della Conciliazione #roma-feyenoord #conf… - robertopontillo : RT @Radio1Rai: ?? La #Roma vince la #ConferenceLeague. Al triplice fischio finale tutti i tifosi si sono riversati in strada: traffico impaz… - Radio1Rai : ?? La #Roma vince la #ConferenceLeague. Al triplice fischio finale tutti i tifosi si sono riversati in strada: traff… -