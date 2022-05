Tottenham | futuro scritto per Kane

Advertising

forumJuventus : (CDS) 'E' Juventus-Tottenham per Gabriel Jesus, il brasiliano conferma a Espn che deciderà il suo futuro nei prossi… - AlfredoPedulla : #Zielinski e il #Napoli rifletteranno sul futuro. In caso di addio, occhio anche al #Tottenham: #Conte lo avrebbe v… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: (CDS) 'E' Juventus-Tottenham per Gabriel Jesus, il brasiliano conferma a Espn che deciderà il suo futuro nei prossimi gi… - morristhetop : RT @spondainter: Nulla è cambiato per Ivan Perisic. Deciderà presto il suo futuro con sul tavolo la nuova proposta di contratto dell'Inter,… - spondainter : Nulla è cambiato per Ivan Perisic. Deciderà presto il suo futuro con sul tavolo la nuova proposta di contratto dell… -

Il portiere del Napoli David Ospina sta valutando l'ipotesi Real Madrid per il. David Ospina non ha ancora deciso se confermare la sua permanenza a Napoli per la prossima ...riscatto alIlfa sul serio per Bastoni. Il centrale via solo per queste cifre: i dettagli suldel difensore azzurro Ilvuole Alessandro Bastoni. Il difensore italiano è stato individuato da Antonio Conte come uno degli obiettivi più importanti per rinforzare la difesa degli ...È dell’Atalanta il ventunenne era in porta della Cremonese tornata in Serie A, ora i nerazzurri potrebbero venderlo per ammortizzare i costi di Musso, e bisogna anche risolvere il problema del ritorno ...Nerazzurri sempre più convinti di poter convincere la Joya. La Roma resta in gioco ma la possibilità di giocare la Champions League favorisce il club di Zhang.