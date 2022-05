(Di giovedì 26 maggio 2022)aprirà ladel, a Vico Equense dal 3 al 10 luglio, il film d'apertura sarà Magda del regista ucraino Denys Soboliev.ospite e una partnership con NABA - Nuova Accademia di Belle Arti e Fondazioneper Roma tra le prime novità della 12a edizione del Social World Film Festival, presentata all'Italian Pavillion dell'Hotel Le Majestic Barriere, in occasione del Festival de Cannes. Ladel, si terrà dal 3 al 10 luglioa Vico Equense con la direzione del regista Giuseppe Alessio Nuzzo, e sarà aperta dal ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Toni Servillo apre la Mostra Internazionale del Cinema Sociale 2022 dal 3 al 10 luglio a Vico Equense https://… - apetrazzuolo : EVENTO - Toni Servillo apre la Mostra Internazionale del Cinema Sociale 2022 dal 3 al 10 luglio a Vico Equense - napolimagazine : EVENTO - Toni Servillo apre la Mostra Internazionale del Cinema Sociale 2022 dal 3 al 10 luglio a Vico Equense - ObiettivoN : Toni Servillo apre la Mostra Internazionale del Cinema Sociale 2022 che si terrà dal 3 al 10 luglio a Vico Equense… - Yogaolic : RT @Napolitanteam: Toni Servillo apre la Mostra Internazionale del Cinema Sociale 2022 - -

ilmattino.it

ospite e una partnership con NABA - Nuova Accademia di Belle Arti e Fondazione Cinema per Roma tra le prime novità della 12a edizione del Social World Film Festival 2022 , presentata all'...La pellicola conta su un cast ricco di interpreti: Tomas Arana,, Rocco Papaleo, Laurie Anderson, Ginestra Paladino, Alessandro Haber, Sergio Rubini, Giovanni Esposito, Nino D'Angelo e ... Toni Servillo apre il Social world film festival a Vico Equense: si parte con il film “Magda” Toni Servillo ospite e una partnership con Naba – Nuova Accademia di Belle Arti e Fondazione Cinema per Roma tra le prime novità della 12a edizione del Social World Film Festival, presentata all’Itali ...Toni Servillo ospite e una partnership con Naba - Nuova accademia di belle arti e fondazione Cinema per Roma tra le prime novità della 12a edizione del ...