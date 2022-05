Tg1 rivoluziona le conduzioni | i volti noti delle 20 raddoppiano nell’edizione mattutina delle 6 30

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 26 maggio 2022) Laura Chimenti - Tg1 Il nuovo corso di Monica Maggioni al Tg1 arriva ad un’importante svolta. La direttriceledel primo telegiornale nazionale, a cominciare dalla novità del mattino: alle 6.30 arrivano idell’edizione20. Alessio Zucchini, Elisa Anzaldo, Emma D’Aquino, Francesco Giorgino e Laura Chimenti, infatti, raddoppieranno il loro impegno. Al tg della sera, affiancheranno l’edizione6.30, che apre ogni giorno l’informazione di Rai 1. Un modo per accendere fin da subito l’attenzione quotidiana sul Tg1, che proseguirà poi con un’altra novità: lo spazio di “morning news”, che vede attualmente in onda – da quando è scoppiata la guerra in Ucraina – l’edizione straordinaria. ...