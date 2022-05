Telefonata Draghi-Putin? Perché non ci sono margini | Caracciolo | cosa sta succedendo davvero sul campo di battaglia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Lilli Gruber a Otto e Mezzo si è avvalsa della competenza di Lucio, direttore di Limes, per commentare il fatto del giorno, ovvero latra Marioe Vladimir. Un'iniziativa rilevante, quella del premier, che nelle ultime settimane si è adoperato per conquistare a nome dell'Italia un posto al tavolo delle trattative. “Tutto è cominciato 15 giorni fa quandoè andato da Biden”, ha esordito. “Hanno discusso della necessità di accelerare la fine della guerra - ha continuato - poi tornando in Italia il premier ha reso noto un piano di pace e ha assunto una posizione che ha distinto l'Italia, insieme a Francia, Spagna e Germania, rispetto al resto dell'Europa più dura contro la Russia. Da quanto ha dichiarato...