Sparatoria Texas | Biden | Sono stufo di cio' che sta accadendo e continua ad accadere

"Sono semplicemente stufo di cio' che sta accadendo e continua ad accadere". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden rivolgendosi agli americani dopo la strage nella scuola elementare del Texas.

