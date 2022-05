Soleil Sorge vittima di una spiacevole disavventura: l’incidente lascia tutti di stucco (Di giovedì 26 maggio 2022) L’ex star del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge, è stata protagonista di una spiacevole disavvenutra: scopriamo cos’è successo alla gieffina. spiacevole disavventura per Soleil Sorge, che è rimasta vittima di un incidente che ha lasciato tutti di stucco. Andiamo quindi a vedere cos’è successo all’ex gieffina protagonista del Grande Fratello Vip 6. Nell’ultima edizione L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) L’ex star del Grande Fratello Vip 6,, è stata protagonista di unadisavvenutra: scopriamo cos’è successo alla gieffina.per, che è rimastadi un incidente che hatodi. Andiamo quindi a vedere cos’è successo all’ex gieffina protagonista del Grande Fratello Vip 6. Nell’ultima edizione L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

valen_mess_ : RT @EM34793135: Ma vi immaginate le facce di quelli nell'isola appena vedono sbarcare soleil Anastasia sorge? Io vivo solo per quel momento… - PaoloBandini6 : @SoleAnSor @Soleil_stasi Soleil Anastasia sorge sei bellissima - duca1072 : RT @EM34793135: Ma vi immaginate le facce di quelli nell'isola appena vedono sbarcare soleil Anastasia sorge? Io vivo solo per quel momento… - solphielove : RT @Nunzia69912725: SOLEIL SORGE? tutto il resto è fuffa?????(aria fritta)ovviamente per me #solearmy #soleil_stasi - tinurika : RT @Nunzia69912725: SOLEIL SORGE? tutto il resto è fuffa?????(aria fritta)ovviamente per me #solearmy #soleil_stasi -