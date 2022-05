Roma Ruba un’auto | ma…sul sedile c’è un’anziana | caccia al ladro ‘maldestro’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il malvivente si trovava in via Pantelleria, a Montesacro. Sembrava stesse passeggiando tranquillamente ma nella sua testa c’era tutto un altro piano. Ha prima adocchiato una donna di 60 anni. L’ha bloccata, immobilizzata e terrorizzata. Poi le ha urlato contro, minacciandola, che se non le avesse dato il portafogli con dentro tutti i soldi e le chiavi della macchina, l’avrebbe ammazzata. Un episodio orribile che vede coinvolta non solo una donna. Una volta riuscito are le chiavi dell’auto, ha messo in moto ed è partito sfrecciando per la via. Il viaggio però non è mai iniziato. Il malvivente non si è accorto che all’interno dell’auto c’era la madre della donna appena rapinata. La signora, 85 anni, terrorizzata e sotto choc ha iniziato ad urlare. Era l’unica cosa che poteva fare. Spaesato il rapinatore ha bruscamente inchiodato l’auto per fuggire a piedi. Per ...