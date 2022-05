(Di giovedì 26 maggio 2022) Assiepati in attesa dell'inizio della finale di Conference League a Tirana, un'altra finalissima si è "giocata" all'. Sono i tifosi dellache ieri sera hanno riempito gli spalti...

Advertising

shexthor : ma mia sorella che questa estate vuole andare a roma e a Firenze dove ci saranno 40 gradi, pazza - CorrNazionale : Bandiere, clacson, fumogeni e fuochi d’artificio: notte pazza di festeggiamenti a #Roma dopo la vittoria a Tirana c… - direpuntoit : Bandiere, clacson, fumogeni, bandiere e fuochi d'artificio: notte pazza di festeggiamenti a Roma dopo la vittoria a… - Lupetto979 : @TheClash976 @AntiJournalT Poi mi racconti Ric, alla fine qui tra connessione dati scarsa e cazzi vari non ti ho pi… - Lodamarco1 : RT @CorSport: VIDEO - #Roma, la pazza festa interrompe la conferenza stampa di #Mourinho! ??? -

Gazzetta del Sud

Una festa nella festa culminata grazie alla vittoria della Coppa in una città impazzita per il ritorno dellaad alti livelli in una competizione europea. Un vero e proprio tripudio con un ...Bandiere, clacson, fumogeni, bandiere e fuochi d'artificio: nottedi festeggiamenti adopo la vittoria a Tirana che ha consegnato ai giallorossi la Conference ... Roma pazza di gioia. Cori all'Olimpico, 50mila davanti ai maxischermi per sostenere la "Magica" VID Roma. L’enorme problema che coinvolge i canili della Capitale, in particolare Muratella e Ponte Marconi, è cosa ben nota ai cittadini da molti anni ormai. Nonostante il tempo, la consapevolezza e l’au ...Ha sguinzagliato e aizzato il suo pitbull contro un uomo nel bel mezzo di piazza Bologna, a Roma. Il suo obiettivo era quello di rubare il cellulare alla vittima, ma non è finita qui.