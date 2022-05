Roland Garros 2022 | Lorenzo Sonego in tre set archivia la pratica contro Joao Sousa e vola al terzo turno!

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 maggio 2022) Missione compiuta per. Il piemontese (n.35 del mondo) ha avuto la meglio nel confronto valido per il secondo turno delcon il portoghese(n.63 del ranking) con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 6-4. Un partita nella quale l’azzurro non è stato irreprensibile, ma comunque alla fine è stato il più solido per conquistarsi l’accesso alround in 2 ore e 39 minuti di gioco. Sulla sua strada ci sarà il norvegese Casper Ruud (n.8 del ranking) che con facilità ha sconfitto il finlandese Emil Ruusuvuori (n.61 ATP) per 6-3 6-4 6-2. Ovviamente, non sarà un insemplice. PRIMO SET – Prima frazione all’insegna dell’altalena di emozioni.è il primo a conquistare un break di ...