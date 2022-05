Rapina con sparatoria nel napoletano, il video diventa virale sui social (Di giovedì 26 maggio 2022) Violenta Rapina in pieno centro a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Come testimoniano le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza rese note dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, due malviventi giunti a bordo di uno scooter hanno portato via lo scooter ad un ragazzo, puntatogli una pistola in faccia, ed esploso alcuni colpi di pistola L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 26 maggio 2022) Violentain pieno centro a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Come testimoniano le immagini di alcune telecamere disorveglianza rese note dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, due malviventi giunti a bordo di uno scooter hanno portato via lo scooter ad un ragazzo, puntatogli una pistola in faccia, ed esploso alcuni colpi di pistola L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

