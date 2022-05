Ranking ATP, Lorenzo Sonego si riavvicina alla top 30. Ma occhio a Rune alle sue spalle (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Roland Garros 2022 di tennis ha visto la vittoria al secondo turno di Lorenzo Sonego: l’azzurro sulla terra battuta a Parigi ha così incamerato 90 punti nel Ranking ATP. Prosegue così per Sonego il secondo Slam giocato in stagione: l’azzurro al momento nel Ranking virtuale è 31°, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 23 maggio era 35°. L’azzurro nel Ranking si porta a quota 1260, scavalcando il britannico Daniel Evans, 32° ma ora in campo e che vincendo potrebbe scavalcarlo nuovamente, ed il danese Holger Rune, 33° ed in forte ascesa, che stamane si era già guadagnato il passaggio al terzo turno. PROIEZIONI CLASSIFICA ATP Lorenzo Sonego 6 GIUGNO Ranking lunedì 23 maggio: 1190 punti, 35° posto. Punti da ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Roland Garros 2022 di tennis ha visto la vittoria al secondo turno di: l’azzurro sulla terra battuta a Parigi ha così incamerato 90 punti nelATP. Prosegue così peril secondo Slam giocato in stagione: l’azzurro al momento nelvirtuale è 31°, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 23 maggio era 35°. L’azzurro nelsi porta a quota 1260, scavalcando il britannico Daniel Evans, 32° ma ora in campo e che vincendo potrebbe scavalcarlo nuovamente, ed il danese Holger, 33° ed in forte ascesa, che stamane si era già guadagnato il passaggio al terzo turno. PROIEZIONI CLASSIFICA ATP6 GIUGNOlunedì 23 maggio: 1190 punti, 35° posto. Punti da ...

