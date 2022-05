Playoff Serie C, semifinali andata: gode il Palermo, pari a Catanzaro (Di giovedì 26 maggio 2022) Nella giornata di ieri si sono giocate due importanti partite nel torneo di fine regular season della Lega Pro. I Playoff di Serie C hanno mandato in campo le semifinali d’andata della manifestazione che mette in palio il quarto ed ultimo posto disponibile per la promozione in Serie B. gode, tantissimo, il Palermo che si sbarazza agevolmente (ed in trasferta) la FeralpiSalò e prenota un posto nella finalissima. Pareggio a reti bianche, invece, nel match giocato a Catanzaro con i padroni di casa che non sono riusciti a far valere il fattore campo contro il Padova. Biancoscudati, quindi, con più chance di qualificazione all’ultimo atto di questo torneo così serrato e logorante. Playoff Serie C: ciclone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Nella giornata di ieri si sono giocate due importanti partite nel torneo di fine regular season della Lega Pro. IdiC hanno mandato in campo led’della manifestazione che mette in palio il quarto ed ultimo posto disponibile per la promozione inB., tantissimo, ilche si sbarazza agevolmente (ed in trasferta) la FeralpiSalò e prenota un posto nella finalissima. Pareggio a reti bianche, invece, nel match giocato acon i padroni di casa che non sono riusciti a far valere il fattore campo contro il Padova. Biancoscudati, quindi, con più chance di qualificazione all’ultimo atto di questo torneo così serrato e logorante.C: ciclone ...

