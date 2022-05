MotoGP | GP Italia 2022 | orari prove libere | programma | tv | streaming 27 maggio

(Di giovedì 26 maggio 2022) Domani, venerdì 27, il circuito del Mugello ospiterà la prima giornata diper il Gran Premio d’, valido come ottavo appuntamento stagionale del Motomondiale e primo dei due eventi previsti sul suolono quest’anno. Inci sono grandi aspettative per i pilotini della Ducati in lizza per il titolo, Enea Bastianini e Francesco Bagnaia, che andranno a caccia di una vittoria prestigiosa davanti al pubblico tricolore in Toscana. Fari puntati chiaramente anche sul leader iridato Fabio Quartararo oltre all’Aprilia di un Aleix Espargarò in forma smagliante. Ledel venerdì al Mugello verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport ...

Sale l'attesa per il Gran Premio d'Italia 2022 di MotoGP, ottava tappa del Motomondiale in programma al Mugello da venerdì 27 maggio a domenica 29; non sarà l'unico appuntamento italiano in vista per questa stagione. Tutto il Gran Premio d'Italia sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. La carta del circuito Visa sarà acquistabile dal 27 maggio negli stand Mooney al circuito di Mugello, nei punti vendita abilitati oppure direttamente da app Mooney.