"Morto per il dolore": infarto per il marito di una delle maestre uccise nella strage in Texas (Di giovedì 26 maggio 2022) Il suo cuore non avrebbe retto il dolore per la tragica morte di sua moglie, che ha fatto da scudo tra l'assalitore e i suoi piccoli alunni Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) Il suo cuore non avrebbe retto ilper la tragica morte di sua moglie, che ha fatto da scudo tra l'assalitore e i suoi piccoli alunni

Advertising

LucaBizzarri : @marioadinolfi Invece di sciacalli che usano la foto di un morto per metterci il logo del partitino da zerovirgola… - rtl1025 : ?? #Texas: il marito di #Irma Garcia, la maestra della scuola elementare, uccisa mentre faceva scudo col suo corpo a… - Corriere : Morto a 67 anni Ray Liotta, fu un «bravo ragazzo» per Scorsese - ukjyo : nominano a tavola l'uomo (morto) che ha abusato di me dico 'muoia all'inferno' loro: tienitelo per te :) - TechCorsair : RT @Il_Nerdastro: Addio a Quel Bravo Ragazzo. Ci ha lasciato, a 67 Anni, #RayLiotta, l'attore di 'Quei Bravi Ragazzi', 'Cop Land' e 'The Ma… -