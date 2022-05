Miriana Trevisan aggredita in un parco a Roma: il racconto drammatico dell’accaduto, come sta ora (Di giovedì 26 maggio 2022) Terribile episodio di violenza nei confronti di Miriana Trevisan: l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato di essere stata aggredita a Roma, questa mattina, da un uomo non identificato che ha urlato contro ed ha lanciato un bidone della spazzatura addosso a lei ed al fotografo Alessandro Duchetti, con cui Trevisan si trovava per scattare alcune foto per un servizio fotografico. Miriana Trevisan, l’aggressione da parte di uno sconosciuto: colpita da un bidone Nella giornata di ieri, nella tarda mattinata, la showgirl Miriana Trevisan ha raccontato di essere stata vittima di un’aggressione in un parco di Roma, mentre era in compagnia del fotografo ed amico Alessandro ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 26 maggio 2022) Terribile episodio di violenza nei confronti di: l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato di essere stata, questa mattina, da un uomo non identificato che ha urlato contro ed ha lanciato un bidone della spazzatura addosso a lei ed al fotografo Alessandro Duchetti, con cuisi trovava per scattare alcune foto per un servizio fotografico., l’aggressione da parte di uno sconosciuto: colpita da un bidone Nella giornata di ieri, nella tarda mattinata, la showgirlha raccontato di essere stata vittima di un’aggressione in undi, mentre era in compagnia del fotografo ed amico Alessandro ...

