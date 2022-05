Milano, stupri di Capodanno: arrestato un altro giovane di 19 anni (Di giovedì 26 maggio 2022) Continuano le indagini sull'inchiesta degli stupri avvenuti in piazza Duomo a Milano durante la notte di Capodanno. arrestato anche un altro ragazzo, un 19enne. Lui è il terzo maggiorenne arrestato ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 maggio 2022) Continuano le indagini sull'inchiesta degliavvenuti in piazza Duomo adurante la notte dianche unragazzo, un 19enne. Lui è il terzo maggiorenne...

Advertising

MediasetTgcom24 : Stupri di Capodanno in Duomo a Milano, arrestato un altro giovane #abdallahbouguedra #mahmoudibrahim #torino… - leggoit : Milano, stupri di Capodanno: arrestato un altro giovane di 19 anni - giannisassari08 : RT @MediasetTgcom24: Stupri di Capodanno in Duomo a Milano, arrestato un altro giovane #abdallahbouguedra #mahmoudibrahim #torino #duomo #… - zazoomblog : Stupri di Capodanno in Duomo a Milano arrestato un altro giovane - #Stupri #Capodanno #Duomo #Milano - emobranco : RT @MediasetTgcom24: Stupri di Capodanno in Duomo a Milano, arrestato un altro giovane #abdallahbouguedra #mahmoudibrahim #torino #duomo #… -