Advertising

OptaPaolo : 0,66 - Tra i difensori centrali con almeno 30 presenze, #Tomori è quello con cui la sua squadra ha subito meno gol… - pietroraffa : Fik Tomori in versione Eminem. Solo l'@acmilan regala momenti così. Solo il Milan. Campioni d'Italia. E tanti… - AlfredoPedulla : #Pioli, #Ibra, #Leao, #Theo, #Tonali, #Maignan, #Tomori, #Giroud, tutti. Ma questo ???? #Milan ha un nome e un cognom… - sportli26181512 : Milan, Tomori: 'Siamo forti, se non subisci gol è più facile vincere': Fikayo Tomori, difensore centrale e uno degl… - Milannews24_com : #Tomori sui pochi gol subiti -

Se c'è un reparto che ha lasciato a bocca aperta gli scettici e in generale la critica sportiva, questo è quello della difesa del. Kalulu,e il magico Maignan . Un muro, un vero muro che ...Se ilha vinto con una squadra meno forte dell'Inter, e forse anche del Napoli, bisogna cercare di migliorare tutti i reparti. In difesa servono alternative ae Kalulu, visto che ...Fikayo Tomori, difensore centrale e uno degli artefici principali della vittoria dello scudetto del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv: "Abbiamo una squadra forte, siamo felici. Lo sono anche ...Come per ogni stagione Opta stila i migliori undici del campionato, presenti quattro rossoneri fra cui Maignan e Tomori ...