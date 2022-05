Michelle Hunziker riordina la scala delle priorità: è finita con Giovanni Angiolini? (Di giovedì 26 maggio 2022) E’ un periodo di grandi riflessioni per Michelle Hunziker ma di recente sembra abbia già sistemato tutto. Si vocifera che ci sia già aria di crisi tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, ne parla la rivista Oggi, ne parla chi conosce bene Michelle. La verità è che della loro storia d’amore ne hanno parlato solo le riviste di gossip, entrambi non hanno detto nulla, anche se dai baci era evidente che non erano solo amici. Forse qualcosa è già cambiato ma si intuisce soprattutto dall’ultimo post pubblicato dalla Hunziker sul suo profilo social. Di certo c’è solo la separazione ufficiale tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, c’è l’amore immenso per le figlie, il legame forte e da tempo ritrovato con Eros ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 maggio 2022) E’ un periodo di grandi riflessioni perma di recente sembra abbia già sistemato tutto. Si vocifera che ci sia già aria di crisi tra, ne parla la rivista Oggi, ne parla chi conosce bene. La verità è che della loro storia d’amore ne hanno parlato solo le riviste di gossip, entrambi non hanno detto nulla, anche se dai baci era evidente che non erano solo amici. Forse qualcosa è già cambiato ma si intuisce soprattutto dall’ultimo post pubblicato dallasul suo profilo social. Di certo c’è solo la separazione ufficiale trae Tomaso Trussardi, c’è l’amore immenso per le figlie, il legame forte e da tempo ritrovato con Eros ...

