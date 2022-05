Manutenzione dei server per FIFA 22 il 26 maggio: orario ripristino (Di giovedì 26 maggio 2022) Bisogna fare i conti con un piccolo disservizio oggi 26 maggio, in riferimento alla Manutenzione dei server per FIFA 22 già programmata da alcuni giorni dallo staff. Una situazione assolutamente gestibile, dunque, e non legata a problematiche impreviste. Come abbiamo osservato mesi fa, quando abbiamo pubblicato un articolo sul nostro magazine sulle medesime tematiche, il timore del pubblico è che dietro queste finestre ci siano sempre anomalie e down imprevisti per i tecnici. Non è questo il caso ed è giusto evidenziarlo con un approfondimento in merito. Cosa sappiamo sulla Manutenzione dei server per FIFA 22 il 26 maggio: quando tornerà tutto attivo? Quali sono le indicazioni emerse fino a questo momento per quanto riguarda la tanto discussa ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Bisogna fare i conti con un piccolo disservizio oggi 26, in riferimento alladeiper22 già programmata da alcuni giorni dallo staff. Una situazione assolutamente gestibile, dunque, e non legata a problematiche impreviste. Come abbiamo osservato mesi fa, quando abbiamo pubblicato un articolo sul nostro magazine sulle medesime tematiche, il timore del pubblico è che dietro queste finestre ci siano sempre anomalie e down imprevisti per i tecnici. Non è questo il caso ed è giusto evidenziarlo con un approfondimento in merito. Cosa sappiamo sulladeiper22 il 26: quando tornerà tutto attivo? Quali sono le indicazioni emerse fino a questo momento per quanto riguarda la tanto discussa ...

Advertising

mrcllznn : alcune navi russe starebbero montando componenti sostitutivi provenienti da elettrodomestici e macchinari cinesi. '… - solounastella : RT @Chiappuz: Ragazzo gravemente ustionato durante la manutenzione di un forno. Era in alternanza scuola lavoro. Il ministro Bianchi: per g… - RosaAntinum : @_Nico_Piro_ @gualtierieurope È giusto plaudire e riconoscere che è possibile fare manutenzione a Roma riducendo al… - Alessan81346596 : @MauroMusacchi È una proprietà della signora presso cui sono in affitto - è, per così dire, il suo hobby/opera d'ar… - TeleBoario : Cambio alla guida della società Manutenzione e promozione dei laghi. E' Marco Terzi, ex sindaco di Spinone, il nuov… -