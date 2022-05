Lulù ha dimenticato Manuel? Dopo la separazione tra i due, l’incredibile ipotesi: c’è un altro – ecco chi (Di giovedì 26 maggio 2022) La rottura della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié, non è stata accolta positivamente dalla principessa etiope che non ha risparmiato commenti al vetriolo, specie sul padre del nuotatore. Ora, l’ex gieffina sembrerebbe aver messo una pietra sopra la fine della sua precedente relazione frequentando un altro ragazzo che è appena uscito da un programma televisivo. Dopo l’unione fra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, anche quest’anno potrebbe esserci un legame fra Grande Fratello Vip e Amici. Lulù e Luca D”Alessio: nuova coppia? L’unione fra il reality show condotto da Alfonso Signorini e il talent di Maria De Filippi potrebbe sorgere grazie a Lulù Selassié e Luca D’Alessio. I fan di LDA hanno consigliato al cantante di scegliere la principessa etiope come immagine per il video del suo ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 26 maggio 2022) La rottura della storia d’amore traBortuzzo e Lucrezia Selassié, non è stata accolta positivamente dalla principessa etiope che non ha risparmiato commenti al vetriolo, specie sul padre del nuotatore. Ora, l’ex gieffina sembrerebbe aver messo una pietra sopra la fine della sua precedente relazione frequentando unragazzo che è appena uscito da un programma televisivo.l’unione fra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, anche quest’anno potrebbe esserci un legame fra Grande Fratello Vip e Amici.e Luca D”Alessio: nuova coppia? L’unione fra il reality show condotto da Alfonso Signorini e il talent di Maria De Filippi potrebbe sorgere grazie aSelassié e Luca D’Alessio. I fan di LDA hanno consigliato al cantante di scegliere la principessa etiope come immagine per il video del suo ...

Advertising

GaetanaLongoba1 : @QuartoRomina @Angela88340035 @PecoraNerah28 Nn credo fidanzato e nemmeno ke Lulù l'abbia dimenticato. Se lo fosse… - infoitcultura : Lulù Selassié ha dimenticato il suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo e ha trovato un nuovo fidanzato - InsalataLucia : @LGrullita BUONGIORNO CONCORDO CON TE PAROLE SANTE ???? PURTROPPO LULÙ ?????E SEMPRE STATA DIRETTA E CI HA CREDUTO FIN… - LetiziaBattilo1 : @Roberta60240221 No non ho dimenticato niente però non tutti siamo Lulù lei sa perdonare - sonounafatina_ : che bellezza -

Lulù Selassié ha dimenticato il suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo e ha trovato un nuovo fidanzato La persona più popolare della casa del Gf Vip 6, programma condotto da Alfonso Signorini, Lulù , è diventata la vincitrice di questo programma. Non solo la ragazza ha trovato amici e migliaia di fan ... Manuel Bortuzzo volta pagina con Giulia Ramatelli, dopo Lulù Selassié / La risposta Ma c'è un particolare che a detta degli esperti di gossip farebbe pensare all'ipotesi che Manuel abbia dimenticato Lulù Selassié per Giulia: la nuotatrice che vanta diversi riconoscimenti nello sport ... La persona più popolare della casa del Gf Vip 6, programma condotto da Alfonso Signorini,, è diventata la vincitrice di questo programma. Non solo la ragazza ha trovato amici e migliaia di fan ...Ma c'è un particolare che a detta degli esperti di gossip farebbe pensare all'ipotesi che Manuel abbiaSelassié per Giulia: la nuotatrice che vanta diversi riconoscimenti nello sport ...